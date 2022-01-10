Еще два самолета Минобороны доставили россиян из Казахстана в Москву

Еще 200 россиян доставили в Москву из охваченного беспорядками Казахстана. За ними отправляли военные самолеты, сообщило Минобороны России.

«Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский», — привел сообщение оборонного ведомства «Интерфакс».

Как уточнили в министерстве, в столицу вернулись еще 200 россиян. Самолеты забирали людей из аэропорта Алма-Аты. Всего с россиянами уже вернулись семь самолетов, которые вывезли из Казахстана порядка 700 человек. Еще несколько самолетов сейчас находятся в пути.

Ранее МИД России отмечал, что министерство получило более полутора тысяч заявок от желающих вылететь из Казахстана россиян.

Протестные акции начались в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы город после повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но затем переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайную ситуацию и ввел комендантский час. Также он обратился за помощью к странам ОДКБ, которые начали отправлять в республику миротворцев.