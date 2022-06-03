Еще два российских оператора связи придут в Херсон летом

Херсонскую область будут обслуживать три мобильных оператора. Две российские компании зайдут в регион к июлю и августу 2022 года, сообщил в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Сейчас область обслуживает оператор «На связи». Каждый день ведутся работы по расширению покрытия, отметил он. Сейчас оно достигает более 20% от того, каким было ранее.

Помимо него еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1 июля, второй — до 1 августа. Итого у нас будет три оператора мобильной связи

Также ведется работа по подключению интернет-провайдеров к российскому интернету. Около 20% потребляемого регионом трафика уже идет через российские сервера. Каждый день эта цифра растет. Почти в каждом райцентре Херсонской области есть точки подключения к российскому интернету.

Кроме того, в Херсоне возобновилась работа одного из операторов кабельного телевидения. Вещание на цифровой ветке восстановлено полностью, херсонцам нужно перенастроить набор каналов на телевизоре на аналоговый, но на некоторых каналах возможны проблемы со звуком.