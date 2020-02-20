Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

Врачи выявили коронавирус еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Заболевших планируют госпитализировать в ближайшее время. Их состояние медики оценивают как нормальное.

Посольство РФ в Японии уверило в Facebook, что россиянам окажут необходимую медицинскую помощь.

«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — подчеркнули в диппредставительстве.

Лайнер сегодня покинули еще четверо граждан РФ, у которых врачи не выявили инфекцию. Они скоро вернутся на родину, заключили в посольстве.

Первый случай заражения COVID-19 среди россиян подтвердился 18 февраля. Вместе с инфицированным мужчиной в больницу положили и его супругу — из-за высокого риска заражения. У женщины коронавирус пока не подтвердили.

Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, среди которых было 24 россиянина. Лайнер простоял в порту Йокогамы на карантине две недели. Новым типом коронавируса заразился 621 человек, двое погибли. У 322 заболевших симптомов нет.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. COVID-19 уже заразились более 74 тысяч человек. Врачам не удалось спасти 2118 пациентов, 16,1 тысячи заболевших поправились и выписались из больниц.