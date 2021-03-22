Еще два человека умерли после прививки AstraZeneca в Норвегии

В Норвегии еще два пациента скончались после прививки британско-шведской компании AstraZeneca. Информация об этом появилась на сайте норвежского Агентства лекарственных средств.

«Ранее сообщалось о пяти госпитализированных после вакцинации AstraZeneca пациентах, у которых обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти», — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что оно пока не исключает, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca. На прошлой неделе после вакцинации этим препаратом в кому впала 27-летняя медсестра. В результате она скончалась в больнице Тбилиси.

Немецкие ученые накануне объяснили, что тромбоз может начаться после вакцинации AstraZeneca из-за редкой реакции организма. Они добавили, что убрать нежелательные последствия можно с помощью разжижающих кровь препаратов и иммуноглобулина.

Власти ЮАР ранее объявили, что продали все поступившие в страну дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca в другие страны Африканского союза из-за его минимальной защиты от местного штамма.