Еще десять украинских военных перешли на сторону ДНР

Десять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты и 53-й механизированной бригады ВСУ перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Мы в очередной раз обращаемся к украинским военнослужащим: не стоит отдавать свои жизни за преступный киевский режим! Не ждите приказа сложить оружие. Только вы можете остановить кровопролитие. Оставьте оружие и переходите на сторону Донецкой Народной Республики. Мы гарантируем вам возвращение к родным и близким», — говорится в сообщении НМ ДНР в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. За минувшие сутки, по данным Народной милиции, ВСУ выпустили по территории республики 177 снарядов и мин из 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов.

Под обстрелы украинских вооруженных формирований попали районы 15 населенных пунктов ДНР, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.