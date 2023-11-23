Мир 23 ноября 2023, 15:03 Еще более 100 эвакуированных из Газы россиян доставят в Москву МЧС доставит в Москву 103 эвакуированных из Газы россиянина и членов их семей Keystone Press Agency / Global Look Press

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Более 100 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прилетят в Москву из Египта. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Еще 103 россиянина и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву», — уточнили в ведомстве.

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По данным министерства, колонны автобусов с людьми уже выехали в аэропорт Каира. Оперативная группа МЧС совместно с представителями МИД России и Международной организации гражданской обороны продолжает принимать в Египте людей, покинувших Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак ранее сообщил, что большая часть россиян уже покинула сектор Газа. Дипломат отметил, что КПП «Рафах» работает только в светлое время суток и за день его успевают пройти несколько сотен человек.

Среди прибывших в РФ эвакуированных россиян и членов их семей госпитализация потребовалась девяти людям. Среди них оказались шесть детей.