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    17 июля 2020, 11:09

    Еще 809 случаев заражения COVID-19 выявили на Украине

    Полина Петрова

    Еще 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Украины.
    Еще 809 случаев заражения COVID-19 выявили на Украине

    Сотрудники ведомства уточнили, что выздоровели 838 пациентов, скончались 11 человек. Самый большой прирост за сутки заметили во Львовской области. Там зафиксировали 132 новых случая, пишет «Газета.ру».

    В целом на Украине обнаружили 57 264 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 29 769 человек, умерли 1 456 пациентов.