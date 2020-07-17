Еще 809 случаев заражения COVID-19 выявили на Украине

Сотрудники ведомства уточнили, что выздоровели 838 пациентов, скончались 11 человек. Самый большой прирост за сутки заметили во Львовской области. Там зафиксировали 132 новых случая, пишет «Газета.ру».

В целом на Украине обнаружили 57 264 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 29 769 человек, умерли 1 456 пациентов.