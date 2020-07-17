Еще 809 случаев заражения COVID-19 выявили на Украине
Еще 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Украины.
Сотрудники ведомства уточнили, что выздоровели 838 пациентов, скончались 11 человек. Самый большой прирост за сутки заметили во Львовской области. Там зафиксировали 132 новых случая, пишет «Газета.ру».
В целом на Украине обнаружили 57 264 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 29 769 человек, умерли 1 456 пациентов.