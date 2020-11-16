Еще 475 беженцев вернулись в Степанакерт в сопровождении миротворцев

Колонна состояла из 19 автобусов. Они выехали из Еревана вместе с патрулями российского миротворческого континента и военной полиции и прибыли на главную площадь Степанакерта.

Безопасное возвращение беженцев и перемещение через линию соприкосновения мирных жителей организовали под руководством Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Днем ранее, напомнили в Минобороны, российские миротворцы сопроводили девять прибывших в Степанакерт автобусов с 250 беженцами.

В воскресенье в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе российские военнослужащие развернули все наблюдательные посты.

Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Баку и Ереван обязались остаться на занятых ими позициях и провести обмен военнопленными. В зону конфликта входят российские миротворцы — всего 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобилей и другой техники.