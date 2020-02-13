Еще 44 человека с Diamond Princess заразились коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess медики выявили еще 44 случая заражения коронавирусом. Всего положительный результат на COVID-19 показали анализы 218 человек.

Среди новых заболевших 29 японцев и 15 граждан других государств, сообщила газета Japan Times. Из них — 43 пассажира и один член экипажа. Большинство инфицированных COVID-19 — люди пожилого возраста. Из 44 заболевших 40 старше 70 лет. В министерстве здравоохранения Японии уточнили, что зараженных коронавирусом госпитализируют.

Всего на Diamond Princess новым типом коронавируса заболели уже 218 человек. На борту лайнера — около 3,5 тысячи пассажиров и члены экипажа. Японские власти собирались вывезти с Diamond Princess, пришвартованного рядом с Иокогамой, только стариков и людей с хроническими заболеваниями. Остальных намеревались оставить на корабле.

В реанимации находятся два человека с лайнера, у которых диагностировали COVID-19.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в Китае в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. За минувшие сутки в китайской провинции Хубэй умерли 242 пациента, еще 14 840 человек заразились.