Еще 36 случаев заражения COVID-19 выявили на военных базах США в Японии

Уточняется, что в целом на американских базах зафиксировано 136 случаев инфицирования COVID-19. В понедельник, 13 июля, было известно о 98 случаях заражения, информирует «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что на американских военных базах Кэмп-Хансэне и Футэмме в японской префектуре Окинава ввели карантин по причине распространения коронавирусной инфекции.