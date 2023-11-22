Мир 22 ноября 2023, 02:36 Еще 28 россиян и членов их семей доставили в Москву из сектора Газа РИА «Новости»

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Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще 28 россиян и членов их семей доставлены МЧС России в Москву», — указали в сообщении.

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Самолет Ил-76 ведомства совершил посадку в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами. С начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС доставили в Россию 553 человека.

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Ранее эвакуированные жители Газы выразили благодарность российским спасателям за помощь. Измаил Эль-Наджар рассказал, что сотрудники МЧС РФ буквально боролись за то, чтобы вывезти его из зоны палестино-израильского конфликта.