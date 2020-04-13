Еще 150 человек с COVID-19 вылечились в Москве

От коронавирусной инфекции в Москве вылечились 150 человек. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. Всего 837 жителей Москвы уже перебороли этот вирус. Заявление вице-мэра процитировал оперштаб.

Ракова добавила, что те люди, которые после выписки из больниц должны оставаться под наблюдением врачей, получили необходимые рекомендации.

По последним данным, COVID-19 подтвердился у 10158 жителей столицы. Оперштаб заявил, в последние дни выросло число тяжелых случаев. Пациентов с коронавирусной инфекцией стало в два раза больше, чем в первую неделю апреля. Столичные больницы и скорые помощи работают на пределе возможностей.

В прошедшую пятницу мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о введении спецпропусков из-за сложившийся ситуации. Тоже самое произойдет и в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пропускная система начнет действовать в Москве и области с 15 апреля.

Всего в России зарегистрировано 15770 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве.