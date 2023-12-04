Мир 04 декабря 2023, 20:11 Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву МЧС России показало кадры работы с эвакуированными россиянами в аэропорту Каира

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Работа по эвакуации россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. В понедельник, 4 декабря, спасатели вывезли из анклава более 120 человек. Пресс-служба МЧС России показала кадры работу сотрудников ведомства в аэропорту Каира.

«Мы здесь с вами потому, что наша душа и сердце вместе с вами. И мы здесь будем до последнего и сделаем все, что возможно», — обратился к эвакуированным один из российских спасателей.

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По данным МЧС, спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и членами их семей вылетел в Москву.

Накануне пункт пропуска КПП «Рафах», пересекли более 130 граждан России и их родственники. Людей доставили в оперативный штаб МЧС России, находящийся в Египте. Там россиянам и их семьям помогали психологи и врачи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина в секторе Газа. Она отметила, что эвакуационные мероприятия не завершили, работа по вывозу россиян из палестинского анклава продолжается.