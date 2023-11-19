Мир

19 ноября 2023, 15:30

Еще 117 россиян доставят в Москву после эвакуации из Газы

Спецборт МЧС доставит в Москву еще 117 эвакуированных из Газы россиян

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К отправке в Москву готовят еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Людей доставят в столицу России спецбортом МЧС РФ.

В Египте работает оперативный штаб МЧС России, куда привозят эвакуированных из Газы людей.

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«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП „Рафах“», — сообщили в пресс-службе министерства.

Людей доставляют в Каир на автобусах, в оперштабе с ними работают российские спасатели, психологи и врачи. Всех обеспечивают питанием, оказывают медицинскую и психологическую помощь. После специалисты формируют группы и отправят их из каирского аэропорта в Москву.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек», — уточнили в МЧС России.

Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России
Prit Scr видео МЧС России

Накануне, 18 ноября, спецборт с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву. Их сопровождали медики и психологи МЧС России. Утром они прибыли в аэропорт Домодедово. Часть прибывших находится в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие отправились к родственникам. Всего в Россию уже доставили 408 человек.

МЧС РФ

Конфликт Израиля и Палестины

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