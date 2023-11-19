Мир 19 ноября 2023, 15:30 Еще 117 россиян доставят в Москву после эвакуации из Газы Спецборт МЧС доставит в Москву еще 117 эвакуированных из Газы россиян Prit Scr видео МЧС России

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К отправке в Москву готовят еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Людей доставят в столицу России спецбортом МЧС РФ.

В Египте работает оперативный штаб МЧС России, куда привозят эвакуированных из Газы людей.

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«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП „Рафах“», — сообщили в пресс-службе министерства.

Людей доставляют в Каир на автобусах, в оперштабе с ними работают российские спасатели, психологи и врачи. Всех обеспечивают питанием, оказывают медицинскую и психологическую помощь. После специалисты формируют группы и отправят их из каирского аэропорта в Москву.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек», — уточнили в МЧС России.

Prit Scr видео МЧС России Prit Scr видео МЧС России Prit Scr видео МЧС России Prit Scr видео МЧС России

Накануне, 18 ноября, спецборт с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву. Их сопровождали медики и психологи МЧС России. Утром они прибыли в аэропорт Домодедово. Часть прибывших находится в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие отправились к родственникам. Всего в Россию уже доставили 408 человек.