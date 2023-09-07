Мир 07 сентября 2023, 15:47 Еще 11 россиян попали в санкционный список США Минфин США сообщил, что ввел санкции против 11 россиян Unsplash

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Соединенные Штаты расширили санкционный список, который связан с кибербезопасностью. Теперь в нем оказались 11 граждан России. Об этом сообщил Минфин США на своем официальном сайте.

Ведомство не уточнило причины введения ограничительных мер. Однако известно, что они связаны со сферой кибербезопасности.

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Запад регулярно вводит санкции против физических и юридических лиц России. Особенно такое давление усилилось с началом специальной военной операции. Ранее СМИ сообщали, что Минюст США пытается найти лазейку для отправки Украине подпавших под санкции активов РФ. Речь идет о сумме более чем в один миллиард долларов.

Американские власти хотят добиться разрешения конгресса на использование российских средств для нужд украинского государства. Об этом заявила генеральный прокурор Соединенных Штатов Лиза Монако.