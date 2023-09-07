Мир 07 сентября 2023, 16:47 Еще 11 россиян попали под британские санкции Великобритания ввела санкции против 11 россиян Unsplash

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Британия ввела санкции против 11 россиян за их якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщили на сайте Минфина Соединенного Королевства.

Под ограничения попали, в частности, Михаил Чернов, Максим Галочкин, Артем Куров, Александр Можаев, Дмитрий Путилин. Подробностей о них и их деятельности не приводится.

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Ранее суд Евросоюза освободил от санкций бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Это первый случай, когда с российского бизнесмена сняли ограничения. В санкционный список он попал еще в апреле 2022 года и решил оспорить это через суд. Защита делала упор на то, что он оказался в перечне по «ошибочным мотивам» и нарушались его основные права. Однако решающим фактором стало то, что Шульгин покинул пост по собственному желанию и перестал попадать под определение «ведущий бизнесмен».