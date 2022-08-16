ЕС запросил у Турции данных о росте товарооборота с Россией

Сближение Турции и России в торговой сфере вызвало сильное раздражение у руководства Евросоюза. В этой связи ряд европейских государств запросили у Турции конкретные данные по увеличению товарооборота с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Financial Times.

Собеседники журналистов пояснили, что Евросоюз считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ценным игроком в странах Ближнего Востока и хорошим переговорщиком с президентом России Владимиром Путиным.

Такое положение турецкого лидера не позволяет руководству ЕС требовать от него следовать правилам и выполнять решение о санкциях против России.

Представитель Минпромторга Турции сообщил журналистам, что с мая по июль объем экспорта с Россией вырос до 1,04 миллиарда долларов, что нельзя назвать большим ростом. В аналогичный период прошлого года этот показатель был всего на 642 миллиона долларов меньше.

Об углублении сотрудничества России и Турции в сфере экономики и торговли лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили по итогам переговоров в Сочи, которые прошли в начале августа. Тогда же источники The Financial Times отмечали, что Евросоюз в отличие от США не готов вводить вторичные санкции против Турции за помощь России в обходе ограничений.