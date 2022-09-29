ЕС запланировал запретить ввоз туалетной бумаги и мыла из России | 360°

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ЕС запланировал запретить ввоз туалетной бумаги и мыла из России

Politico: ЕС запланировал запретить ввоз туалетной бумаги и мыла из России

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Евросоюз планирует ограничить импорт некоторых товаров из России. В список хотят включить туалетную бумагу, мыло и косметику. Об этом написало издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

«Ряд обычных предметов домашнего обихода также попал в список запрещенных к ввозу. Там есть товары из категории „красота и макияж“, а также „бритвенные принадлежности“ и „дезодоранты“. Мыло, туалетная бумага, зубная нить и косметички тоже попали в этот список», — заявили авторы статьи.

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По их словам, Евросоюз рассматривает экспортные ограничения в качестве способа ослабить Россию. Предлагаемые запреты нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, имеющие решающее значение для вооруженных сил страны.

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«Цель — лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейская комиссия представила новые санкционные меры послам ЕС на встрече в среду, 28 сентября. Подробное обсуждение планируют провести на следующем заседании в пятницу, 30 сентября.

Россия

Евросоюз

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