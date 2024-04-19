Мир 19 апреля 2024, 12:24 ЕС запланировал к лету найти средства для долгосрочной помощи Украине МИД Франции: ЕС планирует к лету найти средства для долгосрочной помощи Украине Mauricio Campino/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Европейский союз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. Об этом сообщил министр — делегат Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

«Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету Европа смогла бы обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе», — подчеркнул политик.

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Барро не объяснил, о каком объеме средств идет речь и каким способом ЕС намерен их получить.

Лидеры стран Евросоюза на февральском саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. ЕС будет ежегодно проводить утверждение выплат на основании доклада ЕК о выполнении Украиной условий Евросоюза. Речь идет в том числе о борьбе с коррупцией.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Европа сейчас не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но к конфронтации Евросоюзу все равно необходимо готовиться.