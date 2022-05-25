ЕС заморозил активы российских бизнесменов почти на 10 миллиардов евро

Страны Европейского союза после начала Россией специальной операции на Украине заморозили активы отечественных бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило агентство DPA.

В начале апреля общая стоимость замороженных активов составляла около 6,7 миллиарда евро. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее выступил с предложением конфисковать российские активы и передать их Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал принять ответные меры.

Министр финансов России Антон Силуанов уточнял, что всего страны Запады заморозили золотовалютные резервы примерно на 300 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, РФ не намерена отказываться от выплаты обязательств по государственному долгу.