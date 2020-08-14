ЕС закупит британскую вакцину от коронавируса

Известно, что планируется приобретение 400 миллионов доз препарата. Вакцину закупят у компании AstraZeneca.

Ранее стало известно, что западные специалисты сомневаются в качестве вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.