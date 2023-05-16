Мир 16 мая 2023, 03:34 ЕС займется сдерживанием России и Китая после избежания рецессии «Коммерсант»: ЕС избежал рецессии и готовится усилить давление на Россию и Китай РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз избежал рецессии и готовится принять меры по сдерживанию России и Китая. Информация об этом появилась в протоколе о планах на ближайшие годы, сообщил «Коммерсант».

Весенний макропрогноз Еврокомиссии заметно улучшился по сравнению с зимним как для зоны Евро, так и для всего мира. Рецессию Евросоюзу удалось миновать, в частности, за счет сдерживания негативного влияния украинского кризиса на экономику и резкого снижения потребления газа. Обновленный прогноз ЕК отметил, что к 2024 году рост ВВП в Евросоюзе ускорится до потенциально возможных 1,7%.

Реклама

«Опасения рецессии в ЕС не оправдались. <…> В связи с этим представители стран G7 и Европейский союз намерены усложнить адаптацию Российской Федерации к санкционным мерам, чтобы снизить показатели экономики», — сказано в сообщении.

Речь идет о введении запрета на транзит товаров из Европы через территорию России в третьи страны. В отношении Китая ЕС пока не принял решение о введении ограничения для компаний страны. Но уже в июне ЕК представит стратегию экономической безопасности Евросоюза, направленную на ограничение экономического влияния Китая на страны сообщества.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что еврочиновники заметили резкий рост торговли ЕС с некоторыми государствами, при этом наблюдалось несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и прибытием их в третьи страны.