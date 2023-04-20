Мир 20 апреля 2023, 10:31 ЕС заявил о нецелесообразности введения новых санкций против России — FT FT: в Евросоюзе сочли, что новые санкции не стоит вводить против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политики из Евросоюза посчитали, что с антироссийскими санкциями покончено. Если против России начнут вводить новые ограничительные меры, то список исключений из них будет лишь увеличиваться. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал собеседник издания.

Реклама

Газета добавила, что многие чиновники из Европы признали важность производства в России жизненно важных продуктов для некоторых стран ЕС. В связи с этим на некоторые российские отрасли ограничительные меры не действуют.

Работающие над следующим пакетом санкций политики признались, что новые меры, скорее всего, коснутся людей, уже находящихся в санкционных списках. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что продолжается работа для «закрытия лазеек» при исполнении действующих ограничительных мер. После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел в отношении России 10 пакетов различных санкций.