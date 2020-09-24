ЕС заявил о недостаточной легитимности инаугурации Лукашенко

Жозеп Боррель от имени Евросоюза заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не имеет достаточной легитимности. Церемония прошла 23 сентября.

Также верховный представитель ЕС напомнил, что результаты выборов в Белоруссии считаются сфальсифицированными, по мнению Брюсселя. Об этом сообщил ТАСС.

«На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности. ЕС ведет переоценку отношений с Белоруссией», — сообщил Боррель.

Инаугурация главы государства прошла во Дворце независимости. После присяги Лукашенко выступил с речью, в которой признался, что просто не мог бросить белорусов. Он также отметил, что страна прошла с достоинством все преграды и смогла избежать «цветной революции».

В тот же день бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала для белорусов видеообращение, в котором назвала себя единственным лидером страны. Кроме того, она заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом.