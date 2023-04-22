Мир 22 апреля 2023, 21:36 ЕС захотел запретить транзит некоторых товаров через Россию — СМИ Bloomberg: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций Pixabay

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Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета планирует запретить транзит ряда товаров через территорию России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

«Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств», — говорится в материале.

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Таким образом ЕС пытается ужесточить те санкции, что уже ввели в течение последнего года. По данным источника, основной целью 11-го санкционного пакета будет «устранение лазеек и решение проблемы обхода существующих ограничений».

Авторы материала уточнили, что новые рестрикции не затронут госкорпорацию «Росатом», так как члены ЕС не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Новые санкции против России могут привести к нарастанию экономического кризиса в мире, заявили в Кремле. В отношении РФ было введено беспрецедентное число ограничительных мер, которые в большей степени бьют по мировой экономике.