ЕС захотел вывести некоторых россиян из-под санкций

Представители Евросоюза могут снять обсуждают снятие санкций с некоторых россиян. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские юристы выяснили, что часть санкций имеет слабую базу. В основном это ограничения, наложенные из-за подозрения в причастности к спецоперации РФ на Украине.

Дело о снятии таких санкций начали рассматривать после судебного иска. Такие жалобы на ЕС подали около 30 человек. Они потребовали исключить их из санкционных списков. Еще около десяти человек «обратились напрямую».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции при определенных обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии с правом на ответную самооборону. Его слова процитировал RT. Также Медведев отметил, что новые санкции создали разные правовые режимы по национальному признаку. Он назвал этот прецедент одиозным.