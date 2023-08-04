04 августа 2023, 14:02
ЕС захотел вернуть зерновую сделку путем давления на Россию
ЕС решил возобновить зерновую сделку без смягчения антироссийских санкций
Европейский союз считает, что возобновить зерновую сделку можно будет путем повышения давления на российские власти. Никаких смягчений действующих санкций не будет, заявил источник ТАСС в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.
«Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки», — рассказал он.
Реклама
По его словам, ЕС объясняет свою позицию тем, что нужно снизить мировые цены на продовольствие. Требование России смягчить для нее европейские санкции сейчас не рассматривают: для принятия решения нужно собрать в Совете ЕС все страны Европейского союза. Сейчас это сделать невозможно, заключил собеседник агентства.
Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили зерновую сделку летом 2022 года. Соглашение несколько раз пролонгировали, но в июле 2023 года российская сторона вышла из договора из-за невыполнения его условий.
Вскоре президенты России и Турции должны будут лично встретиться на турецкой территории. Одной из тем переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана станет возможное возобновление зерновой сделки.
Россия
Евросоюз
зерновая сделка
Реклама
Реклама