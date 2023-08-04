Мир 04 августа 2023, 14:02 ЕС захотел вернуть зерновую сделку путем давления на Россию ЕС решил возобновить зерновую сделку без смягчения антироссийских санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз считает, что возобновить зерновую сделку можно будет путем повышения давления на российские власти. Никаких смягчений действующих санкций не будет, заявил источник ТАСС в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки», — рассказал он.

Реклама

По его словам, ЕС объясняет свою позицию тем, что нужно снизить мировые цены на продовольствие. Требование России смягчить для нее европейские санкции сейчас не рассматривают: для принятия решения нужно собрать в Совете ЕС все страны Европейского союза. Сейчас это сделать невозможно, заключил собеседник агентства.

Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили зерновую сделку летом 2022 года. Соглашение несколько раз пролонгировали, но в июле 2023 года российская сторона вышла из договора из-за невыполнения его условий.

Вскоре президенты России и Турции должны будут лично встретиться на турецкой территории. Одной из тем переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана станет возможное возобновление зерновой сделки.