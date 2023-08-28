Мир 28 августа 2023, 10:49 ЕС задумался о расширении объединения к 2030 году Глава Евросовета Мишель: ЕС нужно подготовиться принять новых членов к 2030 году РИА «Новости»

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Европейский союз должен быть готов к приему новых членов к 2030 году. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на проект речи руководителя Евросовета Шарля Мишеля. Его выступление пройдет 28 августа в Словении.

«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. <…> Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель <…>, мы должны быть готовы с обеих сторон к расширению к 2030 году», — сказано в документе.

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Мишель будет выступать в Бледе перед лидерами государств — кандидатов на вступление в ЕС. Речь идет о Боснии и Герцеговине, Молдавии, Сербии, Северной Македонии, Албании, Черногории.

По данным газеты, глава Евросовета скажет о том, что одной из главных задач ЕС должно стать расширение. По его мнению, «окно возможностей открыто». Издание уточнило, что лидеры Евросоюза устроят специальную дискуссию по этой теме в Гранаде уже в начале октября.