Мир 12 мая 2023, 15:06 ЕС задумался над официальным прекращением поставок российской нефти в Польшу и Германию Bloomberg: ЕС обсуждает официальное прекращение поставок российской нефти в ФРГ и Польшу РИА «Новости»

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В новый, уже 11-й по счету пакет антироссийских санкций ЕС, предложили официально добавить приостановку поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, сообщило агентство Bloomberg. Ранее две эти страны отказались закупать российскую нефть на национальном уровне.

Если полный запрет для северной ветки «Дружбы» одобрят, в большей степени это будет символическим шагом, отметил РБК. Издание напомнило, что исключения, который позволяют Словакии, Венгрии и Чехии получать нефть из России по южной ветке, все равно останутся в силе.

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Источник Bloomberg указал, что предложение еще находится на стадии обсуждения.

Польша призывала ввести санкции против северной ветки трубопровода еще минувшей осенью. При таком сценарии у Варшавы были бы юридические основания для расторжения контрактов без штрафов.

Власти Польши также указывали, что санкции требуется ввести и против системы тарифов для Чехии, Венгрии и Словакии, которые продолжают получать нефть из России по южной ветке «Дружбы».