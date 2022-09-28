ЕС захотел ввести санкции против Расторгуева, Дугина и Лушникова | 360°

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ЕС захотел ввести санкции против Расторгуева, Дугина и Лушникова

Politico: ЕС задумал ввести санкции против Расторгуева, Дугина и Лушникова

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Евросоюз планирует объявить санкции против президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, певца Николая Расторгуева и философа Александра Дугина. Об этом написало издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

ЕК выступила с инициативами по новому пакету санкций. Она представила меры послам Евросоюза на встрече в среду, 28 сентября. Под ограничения могут попасть около 30 человек и восемь компаний.

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«В перечне находятся некоторые лица, от представителей Министерства обороны до музыкантов. В список вошел философ Александр Дугин, а также певец Николай Расторгуев и крупнейший акционер производителя оружия „Калашников“ Алан Лушников», — написали авторы статьи.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал объявить санкции против тех, кто обходит европейские санкции. Еще он предупредил о включении в перечень оказавших помощь в проведении референдумов о вступлении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Голосование проходило с 23 по 27 сентября.

Новый пакет санкций планируют подробно рассмотреть в пятницу, 30 сентября.

Санкции

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