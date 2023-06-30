Мир 30 июня 2023, 07:23 ЕС выставил условие продолжения военной помощи Украине ЕС продолжит поддерживать Украину, но без ущерба для своих интересов РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза готовы продолжать военную поддержку Украины, в случае если это не нанесет ущерба сфере безопасности и обороны отдельных стран. На это указывается в совместном заявлении, выпущенном по итогам первого дня саммита.

Участники мероприятия в очередной раз заявили, что готовы поддерживать страну «столько, сколько потребуется», в том числе через специальную миссию военной помощи Украине и Европейский фонд мира. Однако в этот раз возникло одно условие.

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«Подчеркивается важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов их безопасности и обороны», — написано в документе.

Согласно заявлению, Евросоюз и его государства на сегодняшний день предоставили Украине уже свыше 77 миллиардов евро.

Ранее СМИ писали, что некоторые европейские государства, в числе которых Австрия и Мальта, не поддержали идею введения долгосрочных обязательств по помощи Украине.