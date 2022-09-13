ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины | 360°

Мир 13 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины Глава дипкорпуса ЕС Боррель призвал к скорейшему началу переговоров по Украине РИА «Новости»

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Правом на решение о начале мирных переговоров с Россией сейчас обладают власти Украины. Евросоюз со своей стороны хочет, чтобы процесс начался как можно быстрее. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что не может сказать, когда переговоры могут начаться, а также не готов давать советов по этому поводу президенту Украины как заинтересованной стороне.

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«Для нас чем быстрее, тем лучше», — заявил Боррель.

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Он добавил, что переговоры о мире могут стартовать только при возникновении необходимых условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией в данный момент, но рано или поздно этот процесс придется начинать, так как страны останутся соседями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась от ведения переговоров с Киевом, но согласия от властей Украины так и нет. Глава МИД подчеркнул, что чем дольше идет затягивание этого процесса, тем сложнее его начать в будущем.

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