Мир 09 сентября 2023, 18:19 ЕС выразил надежду на вклад Китая в урегулирование конфликта на Украине Евросовет: ЕС надеется, что КНР сыграет роль в урегулировании на Украине Freepik

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Евросоюз рассчитывает, что Китай сыграет позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции. Об этом написал ТАСС.

«Мы искренне надеемся, что Китай сыграет положительную роль», — заявил Мишель.

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По его мнению, КНР могла бы убедить Россию остановить конфликт.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с тем, что Китай мог бы сделать положительный вклад в «достижение справедливого и устойчивого мира на Украине». Она также призвала прислушаться к украинской стороне.

Ранее директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев сообщил, что страна продолжает поддерживать с Китаем контакт по украинскому вопросу.