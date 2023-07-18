Мир 18 июля 2023, 21:13 ЕС выпустил сокращенное заявление саммита со странами CELAC из-за пункта об Украине Саммит ЕС — CELAC завершился краткой версией итогового заявления из-за Украины РИА «Новости»

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Евросовет опубликовал сокращенное заявление саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Причиной стала разная позиция государств к конфликту на Украине и ситуации вокруг зерновой сделки. Полный текст документа доступен на сайте Совета ЕС.

Участники встречи заявили, что конфликт на Украине продолжил влиять на глобальную экономику, разрывая логистические цепочки, усиливая инфляцию и подрывая продовольственную и энергетическую безопасность с повышением финансовых рисков.

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«Мы поддерживаем потребность в справедливом и прочном мире. Мы также выражаем поддержку черноморской зерновой инициативе и усилиям Генассамблеи ООН по ее продлению», — говорится в заявлении глав государств, принявших участие в саммите.

Участники подчеркнули, что продолжат действовать в интересах своих стран по указанным темам, которые уже высказывали на различных площадках.

Глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции заявил, что представители 60 стран договорились практически по всем пунктам итогового соглашения, но одно государство не поддержало один из параграфов и отказалось его утвердить.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на дипломатические источники, страны Латинской Америки отказались подписать осуждение конфликта на Украине, которое занимало четыре абзаца.