ЕС выделит Греции 72 млрд евро
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро из фонда восстановления экономики. Также страна получит порядка 40 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Греции.
Он отметил, что на саммите Евросоюза удалось достичь важного результата, так как Европа видит и осознает суть событий.
«Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим 70 миллиардов евро. Это беспрецедентный для нашей страны размер», — сказал Мицотакис.
По его словам, на саммите произошел процесс взаимных уступок, компромиссов. А также смогли заступиться за программы, которые имеют национальное значение.
Премьер-министр заявил, что деньги выдаются при ряде условий, которые «более благоприятны» по сравнению с обычными проектами. И подчеркнул, что они будут потрачены на все необходимое.