ЕС выделит Греции 72 млрд евро

Он отметил, что на саммите Евросоюза удалось достичь важного результата, так как Европа видит и осознает суть событий.

«Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим 70 миллиардов евро. Это беспрецедентный для нашей страны размер», — сказал Мицотакис.

По его словам, на саммите произошел процесс взаимных уступок, компромиссов. А также смогли заступиться за программы, которые имеют национальное значение.

Премьер-министр заявил, что деньги выдаются при ряде условий, которые «более благоприятны» по сравнению с обычными проектами. И подчеркнул, что они будут потрачены на все необходимое.