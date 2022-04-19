ЕС выделит 6 миллионов евро на развитие Соглашения об ассоциации с Молдавией

Европейский фонд выделит шесть миллионов евро для отправки советников высокого уровня в Молдавию, которые будут заниматься организацией диалога по реализации Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС. Об этом сообщил RT.

С этой целью подготовили тендер «Миссия советников высокого уровня Европейского союза в Республике Молдова». ЕС планирует выстраивать диалог с Молдавией и помогать развиться потенциалу страны, необходимому для заключения соглашения, «включая Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли».