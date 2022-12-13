Мир 13 декабря 2022, 20:40 ЕС выдаст Украине кредит на 18 миллиардов евро Представитель ЕК Шефчович: кредит для Украины на 18 млрд евро предварительно согласовали РИА «Новости»

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Дефицит государственного бюджета Украины покроет подготовленный странами Евросоюза льготный кредит на 18 миллиардов евро. Эта сумма прошла предварительное согласование, а окончательно ее утвердят на саммите 15 — 16 декабря в Брюсселе. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он подчеркнул, что средства на Украину направят в 2023 году. По его словам, важную роль в утверждении выплаты кредита сыграла Чехия, ставшая председателем Совета ЕС.

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«Лидеры стран Евросоюза смогут на саммите утвердить программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год объемом 18 миллиардов евро», — заявил Шефчович.

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В минувший понедельник, 12 декабря, представительство Чехии в Совете Евросоюза выпустило заявление о том, что послы стран согласовали новый пакет финансовой помощи Украине.

Это уже вторая попытка стран Европы выделить огромный транш кабинету Зеленского. Ранее против выделения 18 миллиардов евро выступило правительство Венгрии. Чиновники наложили вето на это предложение. После представительство страны отозвало свое решение.

По данным СМИ, это произошло после решения руководства Евросоюза сократить часть субсидии, подготовленной для Венгрии с 7,5 до 6,3 миллиарда евро. Окончательное решение по выделению денег для Будапешта в Брюсселе примут в среду, 14 декабря.