ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ЛДНР

Евросоюз ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР. Ограничения затронули 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за обращение к президенту с просьбой признать независимость народных республик, а также еще 27 человек и компаний. Об этом со ссылкой на заявление Совета ЕС написал ТАСС.

Санкции коснулись парламентариев и членов правительства, поддержавших решение по ЛДНР, а также банков и предпринимателей, которые, как заявили в ЕС, финансируют или извлекают выгоду из действий РФ в Донбассе.

Ограничительные меры также предполагают запрет странам ЕС на любые экономические отношения с ДНР и ЛНР, включая импорт, экспорт, инвестиции, а также предоставление неких туристические услуг.

Санкционный список в отношении России таким образом увеличился более чем вдвое. Теперь перечень включает 555 человек и 52 компании.

В ЕС также заявили, что при необходимости готовы принять дополнительные экономические санкции против РФ.

На фоне ситуации вокруг ЛДНР курс доллара на Мосбирже в среду превысил 80 рублей, а евро достиг 91 рубля.