ЕС введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям

Евросоюз введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом сообщила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также уточнила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые санкции Евросоюза затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании. Кроме того, они ударят по нефтяному сектору: это произойдет из-за того, что Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы.

«Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии», — сказала она.

Кроме того, российским авиакомпаниям прекратят продавать самолеты и авиационное оборудование, а доступ страны к важнейшим технологиям и программному обеспечению ограничат.

Еще одно ограничение коснется российских депутатов: они больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз.