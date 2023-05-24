Мир 24 мая 2023, 19:41 ЕС введет санкции против пяти политиков и бизнесменов Молдавии Euobserver: молдавские бизнесмены Шор и Плахотнюк стали кандидатами в черный список ЕС РИА «Новости»

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Санкционный список Евросоюза в ближайшее время пополнят пять политиков и бизнесменов Молдавии. В их числе вице-председатель партии «Шор» Марина Траубер и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Илан Шор. Об этом со ссылкой на документы сообщило издание Euobserver.

Журналисты выяснили, что всех фигурантов списка подозревают в организации пророссийского государственного переворота.

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Об участии России в попытке принудительной смены власти в Молдавии заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, подготовку путча вели весной 2022 года, чтобы поставить во главе Молдавии пророссийски настроенных политиков.

Она добавила, что вторую попытку российские силы планировали провести весной этого года. Но бдительность молдавских спецслужб сорвала эти планы.

Санду добавила, что Россия не оставит попыток смещения действующего правительства. Доказательств своим словам она не привела.

Обвинения в адрес России со стороны президента Молдавии прозвучали после задержания в аэропорту Кишинева вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, которая вылетала за границу для лечения. В прокуратуре Молдавии заявили, что политик нарушила меру пресечения, как фигурант уголовного дела о нарушении правил финансирования партии. Обвинение Траубер предъявили еще в прошлом году, но судебных заседаний не было до сих пор.