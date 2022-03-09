ЕС введет санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации

Страны Евросоюза согласовали включение 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации в санкционный список, а также ввели ограничения против морского судоходства России. Об этом в среду заявила Еврокомиссия, сообщил ТАСС.

Санкции вступят в силу вечером 9 марта, после публикации в Официальном журнале ЕС. Тогда же будут известны новые имена, попавшие в черный список.

«160 человек включены в черный список за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Из них 14 бизнесменов и членов их семей», — сказано в документе.

Речь идет о сферах металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики, телекоммуникации и о цифровом секторе.

Также санкции ввели в отношении 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками.

Кроме того, Евросоюз включил в черный список Российский морской регистр судоходства и ввел ограничения на экспорт навигационных и морских радиокоммуникационных технологий.

В общей сложности под санкции подпали 862 физлица и 53 организации.

США и страны ЕС ужесточили санкции против РФ в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация.

Ранее, 8 марта, Байден подписал указ о запрете на ввоз нефти, природного газа и угля из России. Президент США отметил, что если страны Евросоюза согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

Кроме того, многие зарубежные компании приостановили деятельность в России — например, OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, L’Oreal и другие. Также стало известно, что McDonald’s временно закроет рестораны в России.