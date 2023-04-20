20 апреля 2023, 16:52
ЕС введет безвизовый режим с Косовом с 2024 года
Безвизовый режим с Косовом будет введен с 1 января 2024 года по решению Еврокомиссии. Соответствующий закон подписала председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщила «Национальная служба новостей».
После вступления закона в силу жители Косова будут иметь право находиться на территории Евросоюза без виз до 90 дней в любой промежуток 180-дневного периода.
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В настоящий момент из 27 стран Евросоюза Косово не признали Словакия, Румыния, Испания, Кипр и Греция.
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