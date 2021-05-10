ЕС впервые подготовит военную концепцию

Глава евродипломатии Жозеп Боррель представит в ноябре проект первой военной концепции Евросоюза. Такое поручение ему дал Совет объединения. Концепцию назовут «Стратегический компас ЕС».

«ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности. Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект „Стратегического компаса“ для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года», — приводит ТАСС текст заявления, которое озвучили на заседании совета в Брюсселе.

В документе говорится, что Европейскому союзу стоит придерживаться стратегического курса действий и увеличить потенциал по автономии.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что нормальный диалог России и Евросоюза возможен при условии, если Москва будет выполнять положения Минских соглашений по Украине. До этого Боррель заявил о «подрывной деятельности» России в отношении европейских стран.