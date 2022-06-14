ЕС во вторник отключит Сбербанк от SWIFT

Евросоюз с 14 июня откл.чает от межбанковской платежной системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Это произойдет в рамках выполнения очередного пакета санкций против России, заявили РИА «Новости». В банках сообщили, что отключение системы не окажет сильного негативного влияния на их деятельность, к подобному сценарию они подготовились заранее.

В Сбербанке, в частности, сообщили, что они будут работать в стандартном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию с международными расчетами. В МКБ отметили, что внутри России платежи будут проходить стандартно, а при международных платежах могут возникнуть задержки. Россельхозбанк уверил, что банковская система создала необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

В настоящее время в РФ работает собственная система передачи финансовых сообщений, созданная Банком России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT. К последней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций по всему миру.

В марте Евросоюз в рамках санкционной деятельности в отношении РФ из-за спецоперации на Украине принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.