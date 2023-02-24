Мир 24 февраля 2023, 22:05 ЕС в третий раз не смог согласовать 10-й пакет санкций против России — СМИ Reuters: ЕС не смог согласовать 10-й пакет санкций против России из-за разногласий РИА «Новости»

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Страны Евросоюза третий день подряд не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России, остались нерешенные вопросы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«Страны ЕС не смогли третий день подряд <…> согласовать новые санкции в отношении России», — говорится в сообщении агентства.

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На этот раз Польша отвергла требование Италии ослабить ограничения в отношении импорта каучука. В Варшаве считают, что предложенные исключения и переходные периоды сведут на нет эффект от рестрикций.

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На прошлом заседании стран Евросоюза Польша также выступала против ослабления ограничений. Одним из предложений, вызвавших разногласия, было введение штрафов для стран, которые отказываются предоставлять данные о найденных российских активах. Представители Австрии, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Латвии и других государств выступили против. Вопрос решили отложить.