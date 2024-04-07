Мир 07 апреля 2024, 02:16 ЕС в отличие от США пострадает намного больше от конфискации российских активов — Штайбах Штайбах: конфискация активов РФ отразится на ЕС, а не на США РИА «Новости»

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Европа пострадает от конфискации российских активов. Об этом написал в газете Le Figaro профессор Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах.

По его словам, на Соединенных Штатах это мало отразится. В отличие от ЕС, где Россия хранит 200 миллиардов евро, в американских банках сумма существенно ниже.

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«Если у США на кону стоит мало интересов, то для Евросоюза это было бы выстрелом в ногу», — отметил эксперт.

Он предупредил, что в качестве ответных действий Россия введет меры против европейских стран.

Ранее Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке попросили Евросоюз не поддаваться на давление США и Великобритании и отказаться от конфискации российских активов. Эта процедура, по их мнению, создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.