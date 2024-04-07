07 апреля 2024, 02:16
ЕС в отличие от США пострадает намного больше от конфискации российских активов — Штайбах
Штайбах: конфискация активов РФ отразится на ЕС, а не на США
Европа пострадает от конфискации российских активов. Об этом написал в газете Le Figaro профессор Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах.
По его словам, на Соединенных Штатах это мало отразится. В отличие от ЕС, где Россия хранит 200 миллиардов евро, в американских банках сумма существенно ниже.
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«Если у США на кону стоит мало интересов, то для Евросоюза это было бы выстрелом в ногу», — отметил эксперт.
Он предупредил, что в качестве ответных действий Россия введет меры против европейских стран.
Ранее Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке попросили Евросоюз не поддаваться на давление США и Великобритании и отказаться от конфискации российских активов. Эта процедура, по их мнению, создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.
США
Европа
Россия
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