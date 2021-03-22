В Совфеде ответили на обвинения ЕС в конфронтации

Чиновники и депутаты ЕС загнали отношения с Россией в безысходный тупик, заявил в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, это произошло из-за нежелания признать Евромайдан государственным переворотом, а жителей Крыма — «такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами».

Так Косачев отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанного после заседания Совета ЕС.

«Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал Боррель после совещания с министрами иностранных дел европейских стран.

Министры, добавил он, подтвердили пять принципов взаимодействия с Россией. Эти принципы ЕС принял в 2016 году. Речь идет о полном выполнении Минских соглашений по Донбассу, укреплении отношений с партнерами в Восточной Европе, обеспечении энергетической безопасности ЕС, взаимодействии с Россией там, где есть общие интересы, и поддержке российского гражданского общества.

«Говорят, что наглость — это второе счастье, — отреагировал на заявление Косачев. — Но вряд ли жителей Евросоюза осчастливят выходки еврочиновников и евродепутатов, загонявших отношения с Россией в безысходный тупик все последние годы и таки добившихся своего».