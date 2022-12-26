Мир 26 декабря 2022, 04:26 ЕС увеличил поставки вина в Россию РБК: ЕС увеличил поставки вина в Россию более чем на 40% Unsplash

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Страны Евросоюза стали поставлять в Россию больше вина. Осенью 2022 года они экспортировали более 40% от объема всего прошлого сезона торговли этим алкогольным напитком. Такую цифру привел РБК, сославшись на статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Еврокомиссии.

Как сообщили в публикации, в период с августа по октябрь страны ЕС поставили в Россию один миллион гектолитра вина. Это составляет 42,7% от объема поставок за предыдущие 12 месяцев. Больше всего вина в Россию привозят из Франции, Германии, Италии и Латвии. Экспорт из этих стран вырос вдвое, показав прирост от 89,5 до 37,4%.

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В 2022 году увеличились и поставки из тех стран, которые обычно экспортировали в Россию небольшие объемы вина. Австрия стала поставлять в шесть раз больше спиртного, Болгария — в пять раз, в Хорватия — почти в три раза. На 133% выросли поставки вина из Эстонии, а Финляндия показала рост на 132%.

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По словам специалистов, такие цифры объясняются экстремальным компенсаторным повышением объема экспорта, так как с марта по апрель поставки просели на 30%.