ЕС утвердил упрощенный визовый режим с Белоруссией

С 1 июля упрощенный визовый режим между Евросоюзом и Белоруссией вступит в силу. Совет ЕС его утвердил. Стороны решили все вопросы.

«Заключение соглашения, направленного на облегчение выдачи виз, является важным этапом в отношениях наших народов и внесет вклад в укрепление экономических, культурных и научных связей», — приводит РИА «Новости» текст заявления Евросоюза.

Распоряжение совета ЕС было последним шагом в решении этого вопроса. Скоро Белоруссия получит уведомление о заключении этих соглашений. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 2020 года.

Минск и Брюссель договорились об упрощении визового режима еще в январе 2020 года. В середине апреля белорусский лидер Александр Лукашенко подписал это соглашение, после чего его отправили на рассмотрение совета Евросоюза.

Белоруссия и ЕС шли к этому моменту с 2014 года. Соглашение в приоритетном порядке одобрили в нижней и верхней палатах белорусского парламента.

Документ подразумевает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро. Срок пребывания граждан стран Евросоюза на территории Белоруссии и наоборот увеличится до 180 дней в году. Граждане Белоруссии теперь будут получать больше долгосрочных виз в страны Европейского союза.