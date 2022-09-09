ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией | 360°

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ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

Полная приостановка упрощенного визового режима ЕС с Россией вступит в силу 12 сентября

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Решение о приостановке соглашения об упрощении визового соглашения России и Евросоюза вступит в силу 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

«Совет [Европейского союза] принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — написали авторы документа.

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Они отметили, что теперь на жителей страны будут распространяться общие правила визового кодекса. Теперь стоимость подачи документов на выдачу шенгенской визы обойдется россиянам в 80 евро вместо 35. О льготах для отдельных категорий граждан пока не сообщается.

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Также увеличится и пакет необходимых документов. Кроме того, представители визовых центров будут дольше рассматривать заявки и жестче отбирать кандидатов на выдачу многократных шенгенских виз.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что получение разрешения на въезд в ЕС не гарантирует россиянам пересечение границы с Европой. По его словам, финальное решение останется за пограничниками.

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